Hi!

Wäre auch kein Problem wenn man die Aufnahmequalität runterschrauben kann.

Huh? Da weiß ich nicht, ob das geht. Eigentlich ist die Aufnahmefähigkeit der digitalen Receiver ja nur eine "Abfallmaßnahme", weil die Datenstreams ja digital ankommen und alles, was die machen müssen ist, den Datenstream direkt als Datei auf die Platte zu schieben.

Die Aufnhamequlität runterschrauben würde aber IMHO bedeuten, dass man Auflösung reduziert oder die Bilddatenkodierung neu berechnen muss. Mein alter Topfield dürfte dazu nicht die nötige Rechenpower haben, um das in Echtzeit erledigen zu können.

Ob das moderne Receiver bieten, weiß ich nicht. Ob das Sinn macht, müsste man diskutieren.

Die Aufnahmekapazität geht bei SD ja über den dicken Daumen in die 250 Stunden, wenn man 500GByte hat, in HD rechnet man grob 150h. Das ist ja schon was anderes als zu Zeiten der DVD-Recorder mit 80GByte-Platten. Da war es wichtig, dass man die Qualität runterrechnen konnte, um gegebenenfalls Platz auf der Silberscheibe zu sparen.

Bis dann

Andreas