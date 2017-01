Digital SAT Anlage: Kurzschluss im Koax Kabel ?

Vieles findet sich im Netz im Zusammenhang mit SAT Anlage und Kurzschluss.

Natürlich, den darf es nicht geben, trotzdem hat jeder sein eigenes Szenario, deshalb finde ich die Antwort auf meine Frage nicht. Die lautet:

Kann ein SAT Kabel Kurzschluss haben oder nicht?

Hintergrund;

Es geht um einen Doppel LNB, wobei die eine Leitung ok ist, der Empfang ist schön.

Bei der anderen Leitung wurde wohl am Kabel an der Receiver Seite etwas gezogen, und ohne Zugentlastung geht das nicht lange gut Kein Empfang.

Habe den F-Stecker neu angesetzt, zunächst Empfang.

Dauerte nicht lange, dann wieder keinen.

Den anderen Receiver drangehängt, Empfang da, also habe ich neuen Receiver geholt.

Der neue sagte allerdings: Kurzschluss ! Nett von ihm, mir das mitzuteilen. Habe das Kabelende mal mit Durchgangsprüfer getestet, tatsächlich piepst es.

Kabel an der LNB Seite ab gemacht, Kabel piepst nun nicht mehr. Also Kurzschluss, wenn der LNB dranhängt. Daraufhin neuen LNB besorgt. Die Leitung, die vorher Empfang hatte, ist nach wie vor ok.

Nur die andere piepst immer noch, wenn der LNB dranhängt, also habe ich erst gar keinen Receiver angeschlossen.

Wenn das so ist, kann es sein, dass sowohl neuer Receiver als auch LNB unnötigerweise gekauft worden sind. Sie sind beide nicht als Fehlerquelle ausgeschlossen worden.

Was hat das Kabel für ein Problem?