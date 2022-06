HCI - Bedeutung und Umsetzung

(Foto: Pixabay)

HCI - ein neuer Industriestandard für die Datenverwaltung?

Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran - keine große Überraschung, dass viele Unternehmen in Sachen IT ganz vorne mitmischen wollen. HCI spielt in dieser rasanten Entwicklung eine wichtige Rolle. Doch welche grundlegende Bedeutung hat HCI für die Zukunft der IT-Branche und wie wird es umgesetzt? Im Folgenden gibt es Antworten auf diese Fragen.

Was bedeutet HCI?

Der Begriff kommt aus dem Englischen und steht für Hyper-Converged Infrastructure. Übersetzt heißt das hyperkonvergente Infrastruktur. Diese neue Art der IT-Infrastruktur ist dazu in der Lage, alle Komponenten sprich Server, Storage und virtuelle Maschinen in einem einzigen Software-fundierten System zusammenzubringen. Als Steuerung aller Systeme kommt eine zentrale zusätzliche Software-Ebene zum Einsatz, die als wichtige Grundlage für alle hyperkonvergente Infrastruktur Lösungen gilt.

Im weiteren Ablauf werden die Prozesse von der System-Hardware entkoppelt. Anschließend landen alle Hardware-Elemente als flexible Bausteine auf der Ebene des Hypervisors, die wiederum die gesamte IT-Infrastruktur in einer virtuellen Umgebung darstellt. DIe Hypervisor-Software kann dann in der Folge einzelne Komponenten der Hardware ohne Probleme genau ansteuern. Somit zielt HCI insbesondere darauf ab, das Zusammenspiel zwischen Hardware und Software qualitativ zu verbessern.

Im heutigen digitalen Zeitalter der Hybrid Cloud steigen die Anforderungen an Unternehmen, wenn diese weiterhin wettbewerbsfähig bleiben wollen. Hyperkonvergente Infrastruktur stellt in diesem Fall sicher, dass die Rechenzentren der Firmen auch Cloud-kompatibel sind.

Die Vorteile von HCI

Der Umstieg auf hyperkonvergente Strukturen bietet viele Vorteile. Einer der größten wirtschaftlichen Pluspunkte ist die das Unternehmen langfristig gesehen Kosten einsparen. Doch es existieren noch weitaus mehr Vorteile:

1. Optimale Auslastung der Netzwerke

Administratoren sind nun in der Lage, Rechenleistungen problemlos nach Bedarf aufzuteilen und bereitzustellen. Dabei sorgt die Hypervisor-Software für eine effiziente Verteilung aller Aufgaben in der virtuellen Umgebung. Dadurch entsteht eine bessere Nutzung der Ressourcen. Kosten können so weitaus leichter eingespart werden.

2. Seltene technische Aussetzer

Generell hat eine HCI mit geringen Ausfallzeiten bereits jetzt ein sehr stabiles Image. Des Weiteren ist das Wiederherstellen von Backups meist direkt integriert. Das erhöht zusätzlich die Sicherheit.

3. Leichte Installation

Grundsätzlich ist die Installation eines HCI-Systems verhältnismäßig einfach: Meist kommen diese vom Anbieter als All-in-One Paket, sodass diese dann nur an die Stromversorgung beim Unternehmen angeschlossen werden müssen.

4. Einfache Skalierung

Wenn das Unternehmen zusätzliche Erweiterungen wünscht, verläuft der Kauf und die Integration reibungslos. Währenddessen arbeiten die IT-Abläufe ohne Probleme. In der Regel dauert der Prozess nur wenige Stunden.

5. Übersichtliche Datenverwaltung

Die Aufbewahrungen der Daten lassen sich ähnlich wie durch Cloud-Dienste verwalten. Unternehmen haben es selbst in der Hand, wo sie die Daten aufbewahren wollen.

6. Einsparung von Speicherplätzen

Hyperkonvergente Anwendungen benötigen grundsätzlich weniger Platz als traditionelle IT-Strukturen. Während der Nutzung von Hyperkonvergenz sinkt der Energiebedarf und somit die Kosten.

Nachteile der Hyperkonvergenz

Trotz der genannten Vorteile, die für hyperkonvergente Strukturen sprechen, existieren auch einige Nachteile:

1. Hohe Kosten während des Umstiegs

Zwar spart das Unternehmen längerfristig mit HCI diverse Kosten ein, allerdings ist der kurzfristige Umstieg von traditionellen Server-Systemen zunächst kostspielig.

2. Abhängigkeit von Anbietern

HCI-Lösungen werden in der Regel von einem einzigen Anbieter zur Verfügung gestellt. Das erleichtert zwar den Überblick, aber diese Abhängigkeit kann bei Komplikationen, unter Umständen, Nachteile mit sich bringen.

Fazit

Die Integration von hyperkonvergenten Infrastrukturen in die moderne IT-Branche könnte in der Lage sein einen gewissen Komfort zu schaffen. Unternehmen haben es in Zukunft leichter ihre Daten digital verwalten zu lassen, ohne einen großen Aufwand betreiben zu müssen. Darüber hinaus bleibt vielen Firmen wohl keine andere Wahl die neuen HCI-Lösungen anzunehmen, wenn Sie weiterhin wirtschaftlich oben mitspielen wollen. Ob die rein virtuelle Datenverwaltung noch einige weitere Nachteile nach sich zieht, zeigt sich dann erst in ein paar Jahren nach intensiver Nutzung.