„Hilfe bei Datensicherung auf Synology DS216play benötigt“

Hallo, ich benötige Hilfe bei der Einrichtung einer Datensicherung von meinem Desktop-PC auf ein Synology DS216 play NAS. Nach stundenlangen Suchen in Bedienungsanleitung, Youtube-Tutorials u.ä. bin ich am verzweifeln und komme mir richtig blöd vor, weil ich es nicht hinbekomme und auch nicht weiß, woran es liegt.

Was ich benötige ist eine Beschreibung, welches Paket ich benötige, wie ich das Paket auf der 216er Bedienoberfläche aufrufe und wie ich dann eine Datensicherungsaufgabe anlege. Ziel ist es, die Daten des PCs einmal täglich als inkrementelle Sicherung auf dem NAS abzuspeichern.

Was habe ich bisher gemacht: Nach der Montage zweier neuer 2TB-Festplatten habe ich das (gebrauchte) 216er wie in der Schnellstartanleitung beschrieben gestartet, auf das neue DSM 7.0 aktualisiert, ein Volumen (Maximalgröße) und einen gemeinsamen Ordner angelegt. Auf das Anlegen eines Synology-Kontos habe ich verzichtet.

Dann habe ich die Pakete HyperBackup und Synology Drive Server installiert. Das im Internet erwähnte Paket Active Backup for Business habe ich leider gefunden / installieren können.

Wenn ich nun im HyperBackup (ich rufe es über Paketzetrum; bereits installiert; auf) eine Datensicherung erstelle, wähle ich unter "Synology" "lokale Ordner und USB aus". Danach erscheint der von mir auf der 216 erstellte Ordner "Datensicherung". Gehe ich dann auf "weiter" wird "Volumen 1" angezeigt und danach die auf dem 216 installierten Anwendungen. Ich würde also nur den 216er Inhalt sichern. Was ich vermisse, ist so eine Funktion wie bei der Windows Datensicherung, wo ich Dateien, Uhrzeit etc. auswählen kann.

Wo liegt mein Fehler? Ich hoffe, Ihr habe einen Tipp für mich.

Danke + Gruß