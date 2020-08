Bewertung von Netzwerkkabel am Giagbit Port - Server hängt dran

Ich Habe eine Server zu betreuen. Der hängt im Moment nicht 100% Konform im Netz sondern auf Umwegen an einem Gigabyte Port.. Er muss richtig was tun.. Und so bald Computer von ihm die IP bekommen geht z.B. die Zugriffsgeschwindigkeit für Internet so richtig in die Knie.. Ich habe mir das Kabel angesehen mit dem er Verbunden ist.. würde ihr das nutzten oder doch lieber was anderes.. Da ich den Schlüssel zum Schrank nicht habe kann ich das Kabel nicht einfach ziehen und es testen .. aber wenn es Sinn machen würde würde ich mir den Besorgen und es dann Tausche .. aber ich will nicht alle Verrückt machen wenn es ihr mir sagt lass es das Kabel kann das .. das kabel ist ca 4 - 5 m Lang und hängt leider an dem Ausgang eines anderen Zentralen Gerätes.. (bitte nicht schimpfen ich habe das nicht gemacht)