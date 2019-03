Keine IP Adresse unter Hyper-V und Windows XP

Hallo Leute,

eigentlich wollte ich nur meinen alten Jetdirect 300X Printserver bei ebay einstellen. Dazu versuchte ich an das Frontend zu kommen un ein paar Daten zu prüfen. Da das Teil aber so eine alte Java Version verwendet, dass weder Windows 10 noch Windows 7 damit etwas anfangen kann, wollte ich mir Windows XP als virtuelle Mschiene mit HyperV insatllieren. Die Installation klappte auch aber nun bekomme ich keine Netzwerkverbindung um an den Printserver zu kommen.

Das ding bekommt keine IP. Als Adapter habe ich schon "Ältere Netzwerkkarte" installiert.

Auf der VM bekomme ich nach Eingabe von ipconfig folgendes angezeigt:

Sicherlich muss ich irgend etwas bei der Konfiguration ändern, aber was?

Hat jemand ne Idee?

Gruß

Ralf