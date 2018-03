Suche NAS für Musik-, Foto- und Videowiedergabe im Heimnetz

Guten Morgen,

ich bin auf der Suche nach einer Netzwerkfestplatte für die im Betreff genannte Wiedergabe.

Diese soll hinter einer Fritzbox hängen und über WLAN die gewünschten Dateien im Netzwerk mit Android-Tab und Win 7/10 Pcs zur Verfügung stellen.

Zur Zeit bekomme ich die Western Digital 3TB My Cloud für knapp 150€. Die Bewertungen, die ich so finde, sind aber teilweise nicht so prickelnd. Preislich in der Nähe finde ich nach kurzer Suche eigentlich nur das Synology DS115j mit zusätzlicher Festplatte. Wobei das DS mit einer NAS WD 3TB auch schon ca. 190€ kostet.

Hat einer von Euch da eine Empfehlung für mich?

Anforderungen:

min. 3TB (2 reichen nicht, da eine 2TB USB Platte schon gut gefüllt ist)

Geringer Verbrauch im Standby (wird zwar auch mal ausgeschaltet aber...)

Bereitstellung der Dateien ohne Ruckeln.

Gruß

Dirk