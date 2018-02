„ReadyNas Duo von überall darauf zugreifen“

Hallo zusammen habe da ein Problem

Ich besitze ein altes ReadyNas Duo Gerät das sehr gut funktioniert da ich in letzter Zeit häufig in Italien in den Ferien bin wollte ich von überall her auf die Nas zugreifen können.

Ich besitze eine Fritzbox 7390 habe gerade jetzt die Registrierung auf myfritz.net erledigt die Nas ist auf myfritzbox aufgeführt und ich kann auf meine Shares zugreifen von zuhause aus

Damit ich jetzt von überall darauf zugreifen kann brauche ich da eine feste ip adresse wenn ich mich nicht irre ich habe sowas noch nie gemacht und habe angst an der fritzbox etwas zu verändern

Ich wollte wissen ob es eine einfache Schritt zu Schritt Anleitung gibt für einen Laien so dass ich das ganze in aller Ruhe konfigurieren kann??

Ich bedanke mich wie immer für eure wertvolle Hilfe

Hier ist mein Nas im lokalen Netzwerk