„4 Port USB Gigabit Netzwerk Server“

Der USB Server muß natürlich per LAN mit dem Router verbunden werden, wenn dann auch am PC der richtige Treiber installiert ist (und richtig konfiguriert via Browser!), kann man vom PC auch an am USB Server gesteckte USB Geräte zugreifen!

http://www.2direct.de/media/driver/UA0109.zip

http://www.logilink.de/content/support

Die da runterladbare Treiber CD für den UA109 kann man zwar brennen und ausprobieren (ist auch China Billiggelumpe wie dein Teil), dürfte aber eher nicht laufen, weils da etliche China Hersteller mit natürlich unterschiedlicher Hardware gibt...

Mit normalen Mittel kommt man da definitiv nicht an den Hersteller oder an den richtigen Treiber.

Zudem dürfte es für das Teil nur Treiber bis Vista geben, die könnten auch unter W7 laufen, unter W10 fast absolut sicher aber nicht.

=> zu rund 99% ein Fall für die Tonne für dich!