Kann sein, daß da in der Konfiguration des FTP-Server (auf dem NAS) eine Begrenzung eingebaut ist. Hier mal ein Beispiel, wie so was dann aussehen kann ("LimitRecursion"):

http://www.inmotionhosting.com/support/website/general-server-setup/incrrease-file-display-limit

Da müsstest du jetzt also mal rumwühlen, welche Software da auf deinem NAS als FTP Server läuft, wo sich deren Konfigurationsdateien befinden und ob es da so eine Option gibt.