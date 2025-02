Retro-Projekt 25 Jahre Half-Life 1998-2023

Liebe Freunde des "oldschool", ü50-er und interessierte Jugend :

sowas kann passieren, wenn HL 25 Jahre alt wird und man sein CS-601 vom Dachboden holt.

Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine reine Retro-Maschine.

Basis ist das Jahr 2010, Board und RAM waren noch vorhanden, habe ich um 2015 eingelagert und hatte seitdem nur noch ein Laptop.

Die AIO, das Netzteil und die Lüfter sind modern, fügen sich mMn aber sehr gut ein.

2010

Win 10 Pro

Gigabyte P35-DS3 Rev. 2.1

Intel Core 2 Extreme QX9650 4x 3GHz @ 4GHz

Cooler Master "MasterLiquid Lite 240"

Kingston 4x 2GB Hyper X DDR2 1066MHz PC2-8500

EVGA Nvidia GTX 680 2GB 2012 (nicht auf den Fotos)

TSSTCorp S-ATA DVD-RW CDDVDW SH-S223L

Intenso S-ATA 512 GB

Be Quiet Pure Power 11 400W

Chieftech CS601/Dragon

Be Quiet 140mm Pure Wings 2

Be Quiet 80mm Silent Wings 2

Arctic Grafikkarten-lüfter Accelero Twin Turbo II (nicht auf den Fotos)