„Combi PS/2 Port funzt nur mit Maus“

Hallo, habe hier ein Exoten von Notebook aus dem Jahre 2000. Hätte gern an den Combi PS/2 Port via Y-Kabel die Maus und Tastatur (beides "echte" PS/2). Leider geht nur die Maus, die Tastatur wird beim Einschalten zwar angesprochen (alle 3 LED's leuchten kurz auf) aber das war es auch. Stecke ich die Tastatur allein an den PS/2 Port, funzt diese auch. Das Y-Kabel ist neu.

Jemand ein Tipp wie man das funktionsfähig Konfiguriert ?

Betriebssystem Microsoft Windows ME

OS Service Pack -

DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)

CPU Typ Intel Celeron-A, 500 MHz (7.5 x 67)

Motherboard Name Unbekannt

Motherboard Chipsatz Intel 82440BX/ZX

Arbeitsspeicher 192 MB (SDRAM)

BIOS Typ Award Modular (03/06/00)

Anschlüsse (COM und LPT) COM-Anschluss (COM1)

Anschlüsse (COM und LPT) Druckeranschluss (LPT1)

Anzeige:

Grafikkarte XPERT LCD AGP 2X

3D-Beschleuniger ATI 3D-Rage LT Pro

Monitor Standardbildschirm

Multimedia:

Soundkarte C-Media CMI8738/C3DX Audio Device