Casio PB-220

Ich hab auch mal geräumt und mir ist das Schätzchen in die Hände gefallen.









Da ich das Teil wohl eingemottet hatte waren keine Batterien drin. Nach Dem Einbau schwups, das Teil funktioniert noch. Natürlich hab ich keine Ahnung mehr wir man das Programmieren konnte. Handbuch ist auch weg. Etwas baff war ich als ich im Netz danach gesucht habe. Das Gerät an sich wird da für 70 - 250€ gehandelt???? Ich hatte mir das Ding 1986 oder 1987 gekauft ich glaub damals für 199 DM, oder so (was zu der Zeit viel Geld war für mich).



Schade dass es die Anleitung anscheinend nirgens kostenlos zu finden ist. So fristet das Ding wohl weiter ein tristes Leben auf meinem Schreibtisch, als Taschenrechner. Immerhin beherrscht er Punkt vor Strich.