Geschichte der PC-Spiele-Packungen

Hier mal ein kleiner Tipp für alle, die ein bisschen in alten Zeiten schwelgen und nostalgisch auf alte Computerspiele blicken wollen (klarer Schwerpunkt: PC-Spiele). Genauer gesagt geht es in 4 Teilen um die Packungen der Spiele. Ich fand alle Teile ziemlich unterhaltsam! (Gesamtspielzeit: ca. 1 Std und 50 min.)



Im ersten Teil wird der Kopierschutz behandelt. Willkommen in der Welt der Code-Räder, Code-Tabellen und Handbuchabfragen! Und hey, das Monkey-Island-Coderad kenne ich auch selbst noch!

Stay Forever Podcast, Aus dem Archiv, Folge 1: Kopierschutz, 34:10 min.



Stay Forever Podcast, Aus dem Archiv, Folge 2: Datenträger, 28:08 min. Hier ist leider durch eine technische Panne die Tonqualität in der ersten Folge relativ schlecht. Die zweite Hälfte ist wieder in der normalen Qualität. Inhaltlich geht es mit einer C64-Kassette für die Datasette los (ich hatte zwar einen C64, aber nie eine Datasette). Dann folgt ein Modul für den IBM PCjr (von dem ich zuvor noch nie gehört habe!), dann folgen die wahrscheinlich allgemein bekannten Disketten (5¼" und 3½"), CD-ROM, DVD-ROM, Video-DVD. Schmunzeln konnte ich bei dem Hinweis, dass man in der Anfangszeit der Spiele-DVD mit Videosequenzen oft noch eine Decoderkarte gebraucht hat, weil die PCs jener Zeit nicht stark genug dafür waren. Eben auch so ein Thema, über das man heute nicht mal mehr nachdenkt...



Stay Forever Podcast, Aus dem Archiv, Folge 3: Packungsbeilagen, 26:32 min. Das Prinzip der "scratch and sniff card", die nach Freirubbeln der zugehörigen Felder Gerüche freigibt, find ich schon beeindruckend. Kurios auch eine - mit einem Spiel mitgelieferte - Billigstsoundkarte (zu einer Zeit, da übliche PCs nur Piepstöne von sich geben konnten).



Stay Forever Podcast, Aus dem Archiv, Folge 4: Spiele-Packungen, 20:39 min. Genormte Formate (z.B. Eurobox), Standardformate bestimmter Firmen, aber auch z.B. eine trapezförmige Packung.



Viel Spaß beim Ansehen!