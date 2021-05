„Readynas duo ssl Zertifikat“

Hallo zusammen

wie in einem anderen Thread schon erwähnt habe ich ein von 2011 altes readynas duo

das sehr gut läuft aber etwas stört mich seit einiger Zeit.

Wenn ich auf Chrome oben die IP Adresse meines Nas https://ip adresse/admin eingebe

kommt jedes Mal die Mitteilung die Seite ist nicht sicher.

Ich nehme mal an ich brauche ein ssl Zertifikat.

Ich habe so etwas noch nie gemacht wie besorgt man sich so ein Zertifikat oder was muss

ich da genau tun??

Kann mir jemand vielleicht helfen??

Ich habe mir genau das Benutzerhandbuch angeschaut und studiert aber da steht nichts

von Zertifikaten.