„Kann Port 80 und 443 in openmediavault -raspberry pi nicht öffnen.“

Hallo zusammen

Ich habe mir ein raspberry pi mit openmediavault installiert.

zum Schluss wollte ich port 80 und 443 öffnen um übers Internet erreichbar zu sein ging

nicht.

Also habe ich mein Provider angerufen.

Das wäre dann linkem in Italien.

Nun kommt der Hammer Port 80 und 443 ist von Linkem blockiert man hat mir gesagt

sie brauchen es selber diese Ports sind also geschlossen.

Gibt es eine Möglichkeit von Aussen über Ftp darauf zuzugreifen oder über einen anderen Port??

Hat jemand eine Ahnung was man in so einem Fall machen kann um über das Internet erreichbar zu sein??

Danke im voraus.