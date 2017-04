Hi!

Es handelt sich um feststehende Gerätebezeichnungen (im Sinn von Fachbegriffen und Produktbezeichnungen). Da ist eine direkte Übersetzung nicht immer sinnvoll.

WLAN

Wireless Local Area Network in etwa Kabelloses lokales Netzwerk

Fachbegriff für kabelloseS Netzwerk im Rechnerunfeld

Access Point (AP) - Zugriffspunkt

WLAN Access Point - Gerätetyp bzw Bezeichnung der Funktion die Gegenstelle einer Kabellosen Netzwerkverbindung

Notebooks oder Smartphones die kabellos iper WLAN ins Internetgehen, benötigen als Ygegenstelle immer einen WLAN Access Point, mit dem sie ihre WLAN Verbindung aufbauen. DercAP ist oft in DSL Modems integriert.

Raspberry PI - ein programmierbarer Kleinstcomputer

Das ist der Name des Produktes so wie iPhone 6 der Name eines Produktes der Firma Apple ist.

Eine WLAN-Bridge ist ein Adapter, der es Geräten mit NetzwerkKabelanschluss ermöglicht such mit einem WLAN Access Point zu verbinden.

Bis dann

Andreas