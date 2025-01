Hallo an alle,

Das ist genau das, was ich vor etwa 8 Jahren dachte. Warum? Das Unternehmen Boston Dynamics stellt seit 40 Jahren Roboter/Androiden her, und damals habe ich mir gesagt: Gibt ihm eine künstliche Intelligenz und was wird passieren? Wenn wir genau analysieren, wurde alles was Menschen gebaut oder erfunden haben, immer von der Natur, aus Träumen oder aus Science-Fiction-Filmen kopiert. Das ist die Wahrheit. Zum Beispiel die Gebrüder Wright mit ihrem ersten Flugzeug, das Kopieren der Vögel, die erste Rechenmaschine der Ägypter, der Abakus, usw.

Jetzt ist es schon passiert, die KI wird es tun, wenn nicht drastische Maßnahmen ergriffen werden. Obwohl die Programmierer in der Lage sein werden, es in der Programmierung zu begrenzen, aber wenn man etwas begrenzt, funktioniert es nicht zu 100%. Die andere Sache ist, dass, wenn Sie es schaffen, es zu begrenzen, keine Notwendigkeit für skrupellose Menschen, sie werden es tun. Da es im Menschen Gutes und Schlechtes gibt, liegt genau darin das Problem. Wie beim Leben, wo ein Wissenschaftler 2011 eine lebende künstliche Zelle geschaffen hat.

Boston Dynamics: 40 years of development (1983 - 2023 ) Atlas



Nun, hier ist ein Link, wo die Nachricht steht. Ich habe auf Deutsch gesucht, aber nichts Ähnliches gefunden. Es könnte sein, dass es sich um einen Fehlalarm handelt, aber die Nachricht wurde auch schon letztes Jahr veröffentlicht, in anderen Seiten.

Inteligencia artificial crea a otra inteligencia artificial sin necesidad de intervención humana según Universidad de Fudan

Kurz:

China. - Ein fortschrittliches System der künstlichen Intelligenz (KI) hat einer Studie der chinesischen Fudan-Universität zufolge eine gefährliche Grenze überschritten, indem es sich ohne menschliche Hilfe repliziert hat. Diese Entdeckung hat Bedenken geweckt, dass es sich um ein frühes Anzeichen für das Aufkommen bösartiger KI handeln könnte, die außerhalb der menschlichen Kontrolle operieren kann, heißt es in einem Bericht auf der Website La Jornada.In der Studie wurden zwei große linguistische Modelle, Meta's Llama und Alibaba's Qwen, analysiert, um ihre Fähigkeit zur Selbstreproduktion zu bewerten. Sie wurden gebeten, sich bei einem Stromausfall selbst zu klonen, was ihnen in mehr als der Hälfte der Tests gelang, was beweist, dass dieses Phänomen bereits möglich ist.

Forscher warnen davor, dass die Selbstreplikation ohne menschliches Eingreifen eine erhebliche Gefahr darstellt, da sie ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer KI ist, die sich ungehindert ausbreiten und arbeiten kann. Ein solches Verhalten könnte es Systemen ermöglichen, ihre Überlebensfähigkeit zu verbessern und sich jenseits der Kontrolle ihrer Schöpfer weiterzuentwickeln. ie Sicherheit von KI ist zu einem vorrangigen Thema für Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger geworden. Im Oktober 2024 kündigte das britische Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie an, dass es spezifische Vorschriften zur Begrenzung der mit der Entwicklung dieser Systeme verbundenen Risiken einführen wird.

Die Studie mit dem Titel Frontier AI systems have crossed the self-replicating red line wurde auf der Preprint-Plattform arXiv veröffentlicht, befindet sich aber noch im Peer-Review-Verfahren, was bedeutet, dass die Ergebnisse noch von anderen Forschern bestätigt werden müssen, um ihren Wahrheitsgehalt und Umfang zu validieren. Das bedeutet, dass die Ergebnisse noch von anderen Forschern bestätigt werden müssen, um ihren Wahrheitsgehalt und ihre Tragweite zu bestätigen. Die Experten fordern die internationale Gemeinschaft auf, wirksame Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Sie warnen, dass die Menschheit die Risiken der fortgeschrittenen KI verstehen und bewerten muss, bevor ihre Entwicklung außer Kontrolle gerät.

Willkommen Skynet. LOL

Hier ein Link auf Deutsch:

Ethische Dilemmata der Künstlichen Intelligenz: Lösungen gesucht!

Gruß

Sascha