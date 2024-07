Umlaute werden falsch in der Datenbank gespeichert.

Da muss man in Richtung Zeichensatzkodierung schauen (ich denke speziell an Unicode). Solche Fehler passieren wenn ein Unicode in einem nicht Unicode kodiertem Feld gespeichert wird oder ein Export als Unicode ausgebe. Und dann z.B. ASCII basiert verarbeitet wird. Da fehlt entweder beim Speichern in der Datenbank oder nach dem Auslesen zum Weiterverarbeitung eine Umwandlung der Zeichencodierung.