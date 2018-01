Hallo zusammen,



ich habe in VB6 mit MSChart ein Balkendiagramm erstellt. Die Werte stehen in Textfeldern und beziehen die Daten aus einer Excel-Datei. Alles funktioniert tadellos, allerding hätte ich gerne, dass über den einzelnen Balken deren Werte stehen, wie in einem Excel-Diagramm. Ist dies überhaupt möglich? Sowohl in den Eigenschaften des MSChart als auch im Internet habe ich dazu nichts gefunden.



Ich würde mich freuen, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.



Vielen Dank im Voraus



Edgar