„MySQL Problem seit Version 5.7“

Guten Abend allerseits.

Während unter MySQL 5.6 noch alles problemfrei ging, werden nach oder seit Aktualisierung seitens meines Providers auf MySQL 5.7 Fehler ausgegeben:

Warning: mysql_fetch_object(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in.......

Konkret handelt es sich um folgenden Teil:

....SUM(ROUND((zeit/60)))......

Hat jemand eine Ahnung, was hier verändert oder abgeändert werden muss? Mein Provider hat mir schon weitergeholfen und mitgeteilt, dass die neue Version 5.7 strenger ist, nur leider kann ich keinen Fehler finden.

Viele Grüße