„mp3-Dateien in Listbox nacheinander abspielen“

Hallo zusammen,

ich habe 'mal wieder eine Frage in Visual Basic 6.

Ich habe ein kleines Programm erstellt, mit dem ich mp3's suchen und in einer Listbox anzeigen lassen kann. Dann habe ich eine zweite Listbox eingefügt, in die ich ausgewählte mp3's aus der ersten Listbox kopieren kann, dass soll eine Playliste werden.

Ich schaffe es aber einfach nicht, alle ausgewählten mp3's abspielen zu lassen.

Wenn ich folgenden Code ausführe:

Dim x As Integer

x = 0

For x = 0 To List1.ListCount - 1

List1.ListIndex = x

Me.WindowsMediaPlayer1.URL = List1

Next x

wird nur der letzte Song abgespielt.

Füge ich allerdings eine msgbox ein:

Dim x As Integer

x = 0

For x = 0 To List1.ListCount - 1

List1.ListIndex = x

Me.WindowsMediaPlayer1.URL = List1

MsgBox x

Next x





wird das erste Lied gespielt und es erscheint die MsgBox mit "0". Wenn ich dann auf OK klicke, wird das zweite Lied gespielt und es erscheint wieder die MsgBox, diesmal mit "1".

wie kann ich erreichen, dass alle Lieder problemlos abgespielt werden.

Vielen Dank für Eure Hilfe

Gruß Edgar