C++ 2010 Express: Setzen und Abfragen von Radio Buttons

Hallo Gemeinde,

Da bin ich schon wieder. Mein Project aus meiner letzten Anfrage arbeitet zufriedenstellend, Dank der Hilfe von Borlander.

Aber ich habe ein neues Problem. Ich verwende in dem Projekt auf der Form 3 Gruppen mit je 5 Radio Buttons, weiss aber nicht, wie ich sie programmiert setze oder abfrage. Ich habe -quick and dirty- ein Workaround erstellt, in dem ich das Click event fuer jeden Radio Button aktivierte. Wenn ich den Radio Button klicke, wird der Wert, fuer den der Radio Button steht, in eine globale Variable uebertragen und wird so dem Main-Ablauf zur Verfuegung gestellt.

Neben des schlechten Programmierstils hat diese Methode den Nachteil, dass ich je Gruppe zwar einen Default Wert setzen kann, da ich dafuer den Radio Button nicht klicken muss, weiss mein Programm aber nicht, welcher Radio Button der Default Button ist.

Ich habe ausgiebigst im Internet recherchiert, habe jede Menge Stoff zu dem Thema gefunden, aber leider kein funktionierendes Beispiel. Wenn ich Beispiele probierte, bekam ich Meldungen wie:

"1>c:\users\siegfried\documents\visual studio 2010\projects\midi coding\midi coding\Form1.h(116): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden: "cgicc/CgiDefs.h": No such file or directory"

auch Terms wie "#include <cgicc/Cgicc.h> " oder "using namespace cgicc;" werden angemeckert.

Was mache ich falsch? Wer kann mir auf die Spruenge helfen, dass ich Form Radio Buttons setzen und abfragen kann mit C++ 2010 Express?