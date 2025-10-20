Workstation / Gaming PC Ryzen 9 9900X zu verkaufen

Hallo,

verkaufe einen Workstation / Gaming PC. Das Gerät wurde erst Anfang 2025 gekauft und ca. 6 Monate als HomeOffice Workstation verwendet. Danach für ein paar Spieletests mit einer Radeon RX 9070 XT bestückt. Läuft einwandfrei, aber ich benötige ihn nicht mehr. Besteht aus folgenden Komponenten:

- CPU: AMD Ryzen 9 9900X, 12Core/24Threads

- Kühler: MSI CoreLiquid A13 240mm AIO

- Mainboard: Asus TUF Gaming B650-E Wifi

- RAM: 32GB Corsair Vengeance DDR5-7200, CL34

- SSD: 500GB Samsung 980 Pro

- Grafik: 16GB PowerColor Radeon RX 9070 XT Hellhound

- Netzteil: BeQuiet 850W, 80 Plus Gold

- Gehäuse: BeQuiet Pure Base 501 Airflow schwarz, schallgedämmt

Der PC ist nach meinem Empfinden unhörbar, selbst beim Spielen. Alle Rechnungen vorhanden, Herstellergarantien noch mindestens 1 Jahr gültig.

1300 €

Bilder gibts bei Interesse per WhatsApp