Habe Toner-Kartuschen für HP Laserjet kostenlos abzugeben

Hallo,

Da die Mechanik meines alten HP-Laserjet (Gott hab' ihn selig) die Grätsche machte, habe ich mir einen neuen Drucker (diesmal ein Laser von Brother) zugelegt und die Vorräte an Tonerkartuschen, die ich habe, sind für mich obsolet geworden.

Daher würde ich sie für die Kosten des Versands (5,90 €) kostenlos abgeben. Es handelt sich 5 Original verpackte Austauschkartuschen von Druckerpatronen.de, die zwar "refurbisched" sind, mit denen es aber noch nie Probleme bei mir gab. Die Toner-Kartuschen sind kompatibel mit den Modellen:

P1005/P1006/P1505/P1505N

P1100/P1102/P1102W/P1102WHP/Pro M32

M1210/M1130/M1212NF/M1217NFW/M1120

M1120 MFP/M1522/1522FM1522N/M1522NF

M1550; CanonLBP3250/6000, MF3010

Falls jemand von euch einen dieser Drucker noch hat, sollte er mir eine Mail zukommen lassen. Meine E-Mail-Adresse findet ihr auf meiner Visitenkarte. Die 5,90 € Versand könnt ihr mir gern in Briefmarken per Post schicken. Nachdem ihr mir ne Mail geschickt habt, werdet ihr meine Adresse in der Signatuer meiner Antwort-Mail finden.