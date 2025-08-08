Etwas Qualm in der Hütte gefällig :-)

Moin Leutz,

Ich verkaufe diesen neuwertigen Receiver mit FB!

https://www.hotsound-store.com/fenton-av550bt-5.1-kanal-heimkino-surround-receiver-10980

Der Receiver ist sehr leise, der Ventilator wurde entkoppelt !!

Dazu gibt es noch ein Surround-System von LG 5.0, sehr schön.

Klick

Die Lautsprecher sind in Hochglanz und tiefschwarz.

Kabel lege ich noch bei.

Es ist alles absolut makellos und aus dem Nichtraucherhaushalt meiner Cousine, die leider tödlich verunfallt ist.

Ich garantiere, dass alles tadellos funktioniert.

Alles zusammen 50 Euro Festpreis, plus Versand (Hermes)

Gruß