Sony Alpha I zu verkaufen

Hallo Leute, NEIN Keine Alpha 1 sondern eine Alpha 7 I (Kann bitte jemand den Titel ändern!)

ich habe eine ILCE-7 mit gerade mal 1100 (Eintauseneinhundert) Auslösungen abzugeben. Auf Wunsch auch mt dem Standard 28-70er und auch ein CarlZeiss Tele Tessar 3,5/200 mit Adapter auf E-Mount, sowie die Kameratasche LCS-SL10 (unbenutzt) könnte ich mit verkaufen.



Bei Interesse bitte eine PN kurz posten. Bilder vonn allen Teilen gibts dann auch.



Ach ja die Preise:

Boddy 450€

SEL 28-70er 100€

Tele-Tessar mit Adapter 160€ (ohne 130€)

Tasche LCS-SL10 20,00€

Alls zusammen also 730€.



Wer wirklich allen zusammnen nehmen würde dem würde ich den Versand und die Paypalgebühren übernehmen.

Abrechnung über PayPAL (nicht Freunde) oder Übnerweisung.

Wobei mir eine persönliche Übergabe mit Barzahlung am liebsten wäre.

Ggf. Treffen im Raum Trier-Koblenz-Mainz-Saarbrücken. Auch südliche Eifel wäre o.k.