Samsung Gear S3 Frontier Smartwach Fitness Tracker Uhr GPS Sport

Verkaufe Samsung Gear S3 Frontier Smartwatch für Sportbegeisterte und die es vielleicht noch werden wollen...



Die Uhr wurde auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und ist voll funktionsfähig.



Die Akkulaufzeit variiert abhängig von der Nutzung vergleichbar wie beim Handy. Permanente Bluetooth Verbindung und Übertragung aller Nachrichten aufs Handgelenk sowie Daueranzeige verbrauchen mehr Akku-Leistung. Es gibt diverse Kostenlose Displays zum Download in der Gratis APP. Diese können auf dem Handy gespeichert und ganz schnell und einfach gewechselt werden. Vom klassischen Chronographen bis zur sportlichen Digitaluhr ist alles vertreten.



Mit dieser Uhr macht der Sport gleich doppelt Spaß. Ihr könnt euch super kontrollieren und gleichzeitig motiviert die Uhr einen unbewusst.



Die Uhr kann man auch mit dem IPhone koppeln, allerdings besitze ich keins und kann nicht sagen ob es dort die gleiche oder ähnliche Apps gibt.



Die Kratzer am "Rad" sind je nach Blickwinkel mehr oder weniger Sichtbar, das Display hat keine Fehler.



Inkl. Originalverpackung, Ersatzstifte für das Armband, Ersatzarmband und Ladegerät.



Abholung in 44357 Dortmund.



Versicherter Versand durch Hermes bei Vorkasse sowie Kostenübernahme möglich.