RAZER Kraken Tournament Edition THX 7.1 Gaming Headset Kopfhörer

Ich verkaufe ein absolut neuwertiges Razer Gaming Headset in der Tournament Edition (wurde max. 10 Stunden genutzt) Es besitzt eine Kabelfernbedienung für die wichtigsten Funktionen. Es hat einen Super Klang, langen Tragekomfort und das Mikro lässt sich praktisch in den Kopfhörer einfahren. Das Set eignet sich auf optimal für das Home-Office. Das Headset wird nur verkauft, da ich meins aus dem Proberaum jetzt zu Hause nutze und somit 2 habe.



Die Originalverpackung ist ebenfalls dabei.



Insbesondere bei den derzeitigen Temperaturen helfen die speziellen Ohr-Muscheln um einen langen Tragekomfort zu gewährleisten.



Derzeitiger Angebotspreis bei Am.... liegt bei 95,24 EUR

Abholung in Dortmund oder Versand zzgl. Versandkosten und Vorkasse möglich.