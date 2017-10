Verkaufe ATEN KVMP-Switch CS1782 DVI/USB/Sound

Bin zur Zeit ein wenig am Um- und Ausräumen. Deshalb hab ich jetzt auch noch eine Umschaltbox (KVMP-Switch) für den Betrieb von 2 PCs an einem Monitor/Maus/Tastatur/Lautsprecher etc. im Angebot. Oder auch für den Betrieb eines PC mit der Möglichkeit, wechselnde weitere PCs zu Test- und Wartungszwecken anzuschließen.

Monitore können über DualLink DVI mit einer Auflösung von bis zu 2560x1400 angeschlossen werden. Für Maus, Tastatur, Drucker, externe Festplatten uvm. stehen insgesamt 4 USB2.0-Anschlüsse zur Verfügung. Umschaltung erfolgt über Tasten an der Umschaltbox oder über die PC-Tastatur.



Die Umschaltbox ist gebraucht, funktioniert aber natürlich einwandfrei.



Lieferumfang: Umschaltbox inkl. Netzteil und Kabelsatz für den Anschluss von 2 PCs sowie ein DVI-Monitorkabel.



55€ inkl. Versand