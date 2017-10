Verkaufe ASRock B250M-HDV Mainboard

Das Board wurde nur sporadisch in einem Test-PC genutzt und funktioniert einwandfrei. Es wurde am 06.03.2017 bei Mindfactory gekauft und hat somit noch Herstellergarantie bis zum 06.03.2020. Die Rechnung wird natürlich mitgeliefert.



Daten:

Formfaktor: µATX • Chipsatz: Intel B250 (KabyLake ready) • RAM: 2x DDR4 DIMM, dual PC4-19200U/​DDR4-2400, max. 32GB (UDIMM) • Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1, 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4/​SATA, 2280/​2260/​2242/​2230) • Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 4x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Intel I219-V), 3x Klinke, 1x PS/​2 Combo • Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 6x SATA 6Gb/s (B250), 1x seriell, 1x parallel, 1x TPM-Header • Header Kühlung: 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 2x Lüfter 4-Pin • Audio: 7.1 (Realtek ALC887) • Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 4-Pin ATX12V • CPU-Phasen: 5 • Grafik: IGP (via CPU/​APU) • Besonderheiten: Audio+solid capacitors



Lieferung in Originalverpackung mit vollständigem, unbenutzem Originalzubehör.



50€ inkl. Versand