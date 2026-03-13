Es hat sich nichts verändert, Chaos wie immer :-))

Bei einem Neubau hat sich nichts verändert!

Wird am Ende natürlich alles ordentlich verlegt sein.

Egal welches Teil, es liegen keinerlei Dokumentationen mehr bei.

Ob Board, Gehäuse, Netzteil usw., man muss auf die Herstellerseite und die passende PDF laden!

Ich verwende möglichst Teile von MSI, da z.B. beim Bord das Bios sich in Deutsch umstellen lässt und nur für die Einstellungen im Bios selbst ein 80seitige Dokumentation angeboten wird.

Muss man lesen, alleine für die KI gibt es einige Einstellungen, kann man ja nicht so locker wissen...

Na gut, der spannende Moment kommt wie immer beim erstmaligen Einschalten der Kiste

