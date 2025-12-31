USB4-Spezifikation bzgl. Bereichen von Spannung/Stromstärke ...

Hallo,

ich habe Probleme, ein externes USB-SSD-HardwareRAID-Gerät an meinem PC (Geekom XT12pro) unter Win11 laufen zu lassen, wenn ich zusätzlich zum USB4-Kabel des RAID nicht noch eine zusätzliche Stromversorgung anschließe.

Das RAID zieht sowohl übers USB-Kabel Strom als auch vom Netzteil, wenn letzteres angeschlossen ist.

Der RAID-Hersteller meint, es ginge bei USB3.2Gen2x2 auch ohne zusätzliche Stromversorgung (also Strom übers USB-Kabel) und dass das auch bei USB4 gehen müsste.

Das Problem könnte also daher rühren, dass der USB4-Port des PC nicht genug Leistung hat. Das Soll für USB4 ist bekanntlich 5V/3A.

Ich messe mit einem Lastwiderstand folgenden Abfall der Versorgungsspannung während des Betrieb des PC:

0A -> 5.18V

0.4A -> 5.12V

0.8A -> 5.06 V

1.2A -> 4.97 V

1.6A -> 4.83 V

2.0 A -> 4.75 V

2.4A -> 4.66 V

2.5A werden nicht mehr erreicht (Spannung fällt wohl unter 4V und damit arbeitet der Lastwiderstand mit LED-Display nicht mehr, weil off-spec unter 4V)

Jetzt frage ich mich, welcher Spannungsbereich für den Betrieb von USB4 oder USB3.2 eigentlich zulässig ist (sprich in welchem Spannungsbereich mein USB-Gerät eigentlich funktionieren "muss").

Wären z.B. 4,66V noch zulässig (statt 5.00V), könnte ich ja immerhin 2.4A abnehmen.

Ich benötige vermutlich fürs RAID max 1.6A, wenn ich mit max. Geschwindigkeit lese+schreibe. Genau kann ich das leider nicht sagen, da ich in das HighSpeed-20GBit/s-Datenkabel kein Messgerät einbinden kann ohne den Datendurchsatz erheblich zu reduzieren. in dem Fall wäre also interessant, ob 4.83V für den Betrieb ausreichen...

Das Problem habe ich mit zwei verschiedenen RAID desselben Herstellers, es ist also unwahrscheinlich, dass beide gleichermaßen kaputt sind.

Da das Gerät auch für USB3.2 Gen2x2 spezifiziert ist, hätte ich dieselbe Frage auch für USB3.2 Gen2x2, vielleicht ist da ja eine niedrigere Leistung des Port zulässig...

Vielen Dank für Eure Hilfe!

P.S.

Auch, wenn nicht wirklich relevant:

(1)

Interessant könnte ferner sein, dass der USB4-Port bei ausgeschaltetem (!) PC bei obigen Stromstärken die selben Spannungen liefert.

(2)

An den USB3.2 Gen2x1-Ports des PC (die bzgl. Kompatibilität auch zulässig wären) messe ich nur geringfügig weniger als am USB4-Port:

0A -> 5.06V

0.4A -> 4.98V

0.8A -> 4.92 V

1.2A -> 4.87 V

1.6A -> 4.82 V

2.0 A -> 4.77 V

2.4A -> 4.70 V

Da läuft das Hardware-RAID aber auch nicht einwandfrei (so lange ich nicht zusätzlich Strom zuführe).