Selbstbau - Office PC

Fred300 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles

Hallo liebe Leute,

nach langer Zeit melde ich mich wieder da ich mit dem Bau eines Office PC für meine Großmutter beauftragt wurde.

Ziel: Surfen, MS Office - das war´s im Grunde Zwinkernd
Es sollte ein sinnvolles P/L haben.

Ich hadere nun ob Ryzen 5500GT (AM4) od. 8500G (AM5).
Aus Sicht der Langlebigkeit würde ich eher zur AM5 Architektur tendieren.
Deshalb meine Idee:

Ryzen 5 8500G https://geizhals.at/amd-ryzen-5-8500g-100-100001491box-a3096335.html

MSI Pro A620M-B https://geizhals.at/msi-pro-a620m-b-7e28-017r-a3387032.html

DDR 5-5200 Kingston Fury od. Corsair Venegance

M.2 WD Blue SN5000 https://geizhals.at/western-digital-wd-blue-sn5000-nvme-ssd-500gb-wds500g4b0e-a3217101.html

beQuite Pure Power 11 - 400W https://geizhals.at/be-quiet-pure-power-11-400w-atx-2-4-bn292-a1910200.html 

Gehäuse habe ich noch
Ist für einen Office PC vielleicht etwas overpushed, sollte aber fit für die nächsten 5 Jahre sein.

Zusammen für die Hardware etwa EUR 460,--


Was meint Ihr? Passt?

Vielen Dank für etwaiges Feedback! 
Freddy

RW1 Fred300 „Selbstbau - Office PC“
Kann man machen. Aber eigentlich brauchst du das nicht für diesen Anwendungsfall. Da gibt es vorkonfektionierte Geräte, mit Garantie usw. Da ist eben die Frage ob du dir nicht einfahcer einen Fertigrecher für die Oma kaufst. Ich weiß ja nicht wie alt die Dame ist, möchte aber mal betonen dass Alter nicht vor (PC)Leistung schützt.

gast1000 Fred300 „Selbstbau - Office PC“
Hmm..,

das Thema hatten wir ja schon öfters und wenn es wirklich nur für die Großmutter und Office sein soll, würde ich sowas vorziehen.

So ein Teil habe ich meiner Holden platziert, da geht alles wie am Schnürchen und ich selbst habe als Nebenkisten auch 2 davon. Für Streaming (Filme) usw. auch ideal!

Einfach unkaputtbar seit Jahren und laufen wirklich perfekt 12 Stunden am Tag.

Das Kästchen passt auf den kleinsten Schreibtisch.

An einem von den meinen hängen zwei 32"-Bildschirme 2K.

Ist aber nur meine persönliche Idee dazu.

https://amzn.eu/d/aYFoLWX

Gruß

Fred300 gast1000 „Hmm.., das Thema hatten wir ja schon öfters und wenn es wirklich nur für die Großmutter und Office sein soll, würde ich ...“
Grundsätzlich spricht nichts gg einen FertigPC/Mini PC. Hab Ihr dazu einen Vorschlag der auch zukunftstauglich (WIN 12,...) ist? Die Herausforderung ist nicht den PC zu erstellen sondern alles so einzurichten, dass es Frau Großmutter genehm ist, dass möchte ich nicht in ein, zwei Jahren wieder wiederholen müssen. Deshalb tendiere ich zu AM5 Chipsatz, da der AM4 auch schon sehr in den Jahren gekommen ist.

@gast1000 Dein Vorschlag würde aktuell sicher passen, aber der CPU ist von 2015. Hmm,...

gast1000 Fred300 „Grundsätzlich spricht nichts gg einen FertigPC/Mini PC. Hab Ihr dazu einen Vorschlag der auch zukunftstauglich WIN 12,... ...“
Stimmt,

aber das ändert ja nicht s an der Geschwindigkeit von der Kiste.

Heute sind so gut wie alle PC,s auf Gamer ausgerichtet. Für Office würde auch i3 vollkommen auslangen.

Aber selbst als alter Schrauber ist die schrauberei natürlich am schönsten und wenn die Kiste nach dem basteln bootet, dann kommt erst richtig Freude auf...Zwinkernd

Gruß

mawe2 Fred300 „Grundsätzlich spricht nichts gg einen FertigPC/Mini PC. Hab Ihr dazu einen Vorschlag der auch zukunftstauglich WIN 12,... ...“
Hab Ihr dazu einen Vorschlag der auch zukunftstauglich (WIN 12,...) ist?

Es gibt dazu keinerlei Informationen.

Niemand weiß, wie lange Windows 11 noch supportet wird und ob es jemals eine Nachfolgeversion geben wird.

Und falls es eine Nachfolgeversion geben wird, weiß niemand, welche Restriktionen sich Microsoft dafür einfallen lässt.

Es ist also aktuell unmöglich, so ein Gerät "zukunftstauglich" anzuschaffen.

schoppes Fred300 „Selbstbau - Office PC“
Hi,

für die geringen Ansprüche deiner Oma 

sind deine Vorschläge völlig "oversized".

Ich bin ein Freund von wiederaufbereiteten Leasingrückläufern der Firma Lenovo:
https://www.lapstore.de/f.php/shop/lapstore/f/2049/lang/de/kw/Tiny-Gehaeuseform/ 

Business-Geräte mit jahrelanger Verfügbarkeit von Ersatzteilen (falls überhaupt nötig). Leichte Wartung!

Aber ich will dir auch nicht den Spaß am Selberbasteln verderben. 

Cool 
Gruß

Fred300 schoppes „Hi, für die geringen Ansprüche deiner Oma sind deine Vorschläge völlig oversized . Ich bin ein Freund von ...“
Danke aber da hab ich selbiges Thema. Der i5-10500T wäre sicher eine Option, aber Sie möchte etwas neues und nichts gebrauchtes. Nun da diskutiere ich nicht mit Ihr. Unentschlossen

