Selbstbau - Office PC

Hallo liebe Leute,
nach langer Zeit melde ich mich wieder da ich mit dem Bau eines Office PC für meine Großmutter beauftragt wurde.
Ziel: Surfen, MS Office - das war´s im Grunde
Es sollte ein sinnvolles P/L haben.
Ich hadere nun ob Ryzen 5500GT (AM4) od. 8500G (AM5).
Aus Sicht der Langlebigkeit würde ich eher zur AM5 Architektur tendieren.
Deshalb meine Idee:
Ryzen 5 8500G https://geizhals.at/amd-ryzen-5-8500g-100-100001491box-a3096335.html
MSI Pro A620M-B https://geizhals.at/msi-pro-a620m-b-7e28-017r-a3387032.html
DDR 5-5200 Kingston Fury od. Corsair Venegance
M.2 WD Blue SN5000 https://geizhals.at/western-digital-wd-blue-sn5000-nvme-ssd-500gb-wds500g4b0e-a3217101.html
beQuite Pure Power 11 - 400W https://geizhals.at/be-quiet-pure-power-11-400w-atx-2-4-bn292-a1910200.html
Gehäuse habe ich noch
Ist für einen Office PC vielleicht etwas overpushed, sollte aber fit für die nächsten 5 Jahre sein.
Zusammen für die Hardware etwa EUR 460,--
Was meint Ihr? Passt?
Vielen Dank für etwaiges Feedback!
Freddy