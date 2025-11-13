Selbstbau - Office PC

Hmm..,

das Thema hatten wir ja schon öfters und wenn es wirklich nur für die Großmutter und Office sein soll, würde ich sowas vorziehen.

So ein Teil habe ich meiner Holden platziert, da geht alles wie am Schnürchen und ich selbst habe als Nebenkisten auch 2 davon. Für Streaming (Filme) usw. auch ideal!

Einfach unkaputtbar seit Jahren und laufen wirklich perfekt 12 Stunden am Tag.

Das Kästchen passt auf den kleinsten Schreibtisch.

An einem von den meinen hängen zwei 32"-Bildschirme 2K.

Ist aber nur meine persönliche Idee dazu.

https://amzn.eu/d/aYFoLWX

Gruß