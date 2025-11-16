Ich habe ihn gerettet...

Ich habe das heißgeliebte Teil meiner Cousine gerettet.

Es geht um diesen hier:

https://icecat.biz/rest/product-pdf?productId=7814734&lang=de

Der PC ist eine Rarität, um 2010 erschienen und hat außergewöhnliches.

Er produziert ein wirklich tolles Farbbild, der 23"-Bildschirm ist ein Touchscreen und funzt noch tadellos.

Neue Festplatte (SSD), Netzteil und RAM-Aufrüstung waren fällig.

WIN11-Home habe ihm auch noch verpasst.

Meine Cousine (70) ist mir telef. um den Hals gefallen und konnte sich gar nicht mehr einkriegen...

Ich doch schön, jemanden so eine Freude zu bereiten :-)

Gruß