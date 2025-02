Computer Tisch

Hallo an alle,

ist manchmal erstaunlich, wie Benutzer mit ihren Ideen herkommen um einen PC zu haben. Hier ist ein Link zu einem, der seinen Computer im Inneren des Tisches gebaut hat. Was mich erstaunt, ist so viel Engagement, wo vielleicht in 2 Jahren vielleicht die Maschine veraltet ist.

Kurz:

Stellen Sie sich vor, Sie sind dabei, Ihren Gamer-Computer zu bauen, und bei der Auswahl des Gehäuses haben Sie eine großartige Idee: Integrieren Sie die Komponenten direkt in den Tisch, auf dem Sie Monitor, Tastatur und Maus unterbringen werden. Genau das hat dieser Benutzer getan, der ein Jahr damit verbracht hat, die einzelnen Komponenten seines PCs in einem maßgefertigten Möbelstück zu montieren und zu organisieren und so einen Computer mit einem einzigartigen und originellen Design zu schaffen, genau wie er es sich vorgestellt hat.

Die Nachricht wurde in einem Beitrag von Französisch Medien Outlet JeuxVideo berichtet. Darin wird die unglaubliche Leistung von nasa1092 aus dem PCMasterRace Subreddit vorgestellt. Der Gamer, der zufällig auch ein Ingenieur ist, hat einen kompletten Gamer-PC in einem Desktop zusammengebaut. Er organisierte alle Komponenten so, dass sie perfekt funktionierten, und fügte außerdem RGB-Lichter und ein Flüssigkeitskühlsystem hinzu.

Für dieses Kunststück benötigte er etwa ein Jahr, ein Projekt, das er lange Zeit entworfen und konzipiert hatte. Er wollte die beste Art und Weise finden, wie alle Komponenten zusammenpassen, ohne dass sie freiliegen. Wie auf den Bildern zu sehen ist, sind die einzelnen Beschlagteile waagerecht und flach angeordnet, was das Relief minimiert und den Einbau des Deckglases erleichtert. Diese Anordnung verleiht Ihrer Einrichtung nicht nur ein originelles Aussehen, sondern ermöglicht es Ihnen auch, das Innere Ihres PCs zu bewundern.

Dieses Werk ist eine perfekte Kombination aus Design, Stil und Originalität. Zusätzlich zu seinem auffälligen Aussehen hat der Benutzer die Gelegenheit genutzt, USB-Anschlüsse und Steckplätze in die Basis des Tisches zu integrieren, was sehr praktisch für den Anschluss von externen Laufwerken, Kopfhörern oder anderen Peripheriegeräten ist. Es handelt sich um eine maßgeschneiderte Architektur, die Platz spart, da kein separater Schrank mehr benötigt wird.

Was die Komponenten eines solchen Computers betrifft, so handelt es sich um High-End-Komponenten, die wie folgt aussehen:

Prozessor: AMD Ryzen 9 5900X

- Hauptplatine: ASUS ROG Crosshair VII Dark Hero

- Grafikkarte: EVGA GeForce GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming

- Arbeitsspeicher: 64 GB DDR4 G.Skill Trident Z Neo

- Speicher: 2 M.2 NVMe SSD 2TB Sabrent Rocket 4 Laufwerke

- Netzteil: 850 Watt Corsair RM850X

Es ist erwähnenswert, dass dies nicht der einzige "andere Aufbau" ist, den wir im Internet gesehen haben. Während sich einige dafür entscheiden, den Schrank in der Luft schwebend zu platzieren, bauen andere ihn in die Wand ein, um den Raum besser zu nutzen.

