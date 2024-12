Problem beim Aktivieren von TPM 2.0 auf Asrock B450M Pro4 r 2.0

Hallo, ich schaffe es nicht, bei einem AsRock B450M Pro 4 R 2.0 das TPM 2.0 zu aktivieren. Laut Handbuch muss ich dafür im BIOS bei CPU-Konfiguration ein sog. fTPM aktivieren. Das ist aktiviert und trotzdem zeigt mir die Windows 11-Konformitätsprüfung als einziges Manko an, das TPM 2.0 nicht aktiviert ist.

Mein System: AMD Ryzen 5 3400 G (wer in anderen Beiträgen andere Bezeichnungen wie 5 2400 G oder 5 3600 gelesen hat liegt richtig; ich habe den Prozessor wegen der fehlenden Kompabilität getauscht), AsRock B450M Pro 4 R 2.0 mit Onboardgrafik Vega 11, 16 GB DDR 4 Ram (2x8), NMVE Crucial KC 3000 500 GB, Betriebssystem Windows 10 pro 64bit (aktiviert).

Das System läuft inzwischen, allerdings wird beim Start ganz am Anfang eine längere Fehlermeldung angezeigt (siehe nachfolgend). Wenn ich die wegdrücke, kann ich ganz normal ins BIOS oder ins Betriebssytem starten. Bisher hatte ich angenommen, das die Fehlermeldung wegen des inkompatiblen Prozessors angezeigt wird und nicht weiter beachtet. Jetzt aber habe ich einen kompatiblen Prozessor und sie erscheint trotzdem.

Text der Fehlermeldung:

"New CPU installed fTPM/PSP N corrupted or fTPM/PSP NV structure changed"

"Press Y to reset fTPM, if you have Bitlocker or encryption enabled the system will not start without recovery key"

"Press N to keep previous fTPM and continue system boot, fTPM will not enable in new CPU, you can swap back to the old CPU to recover TPM related keys and data"

Drücke ich Y passiert überhaupt nichts, drücke ich N startet der PC.

Hat jemand eine Ahnung, was der PC will bzw. was das Problem oder die Lösung ist?

Besten Dank

kugelkolibri