PC Bild bleibt schwarz, nur 3x Pieptöne vom BIOS

Nachdem ich mir den Verlauf durchgelesen habe, möchte ich hier noch ein paar Tipps abgeben.

1. Stromkabel am Rechner entfernen und dann für einige Sekunden den Einschalter betätigen.

Dadurch werden auch Stromreste komplett entladen, was manchmal "befreiend" für den Rechner, (bzw. für das Netzteil) ist und ihn wieder normal starten lässt.

2. Sollte das nichts bringen, anderen Monitor anschließen - es könnte auch sein, dass der Monitor seinen Geist aufgegeben hat.

3. Nicht auszuschließen, dass der Steckplatz der Grafikkarte kaputt ist. Das wäre allerdings so ziemlich das Worst-Case-Szenario. Ist noch Garantie auf den Rechner?

4. Eine Bemerkung noch zu deinem Ausschlussverfahren bzgl. der Tastatur. Eine andere Tastatur würde da wenig bringen, da das lt. Wikipedia am "Interface" des Mainboards liegt. Dann wäre die Kommunikation zwischen Mainboard und Tastatur beeinträchtigt.

Kontrolliere mal, ob die Jumper dort richtig angebracht sind. Da du den Rechner geöffnet hattest, um per Jumper das BIOS zurückzusetzen, ist nicht auszuschließen, dass du versehentlich dort an die Jumper gekommen bist und sie dadurch verstellt hast.

Passiert schneller als man glaubt. Stecke die Jumper noch mal neu.

Gruß

Shrek3