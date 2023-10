Nach PC Zusammenbau leuchten Debug Led CPU und Dram rot

Hallo, wir brauchen eure Hilfe. Leider funktioniert der PC nach Zusammenbau nicht, und wir finden den Fehler nicht.

Nach dem Zusammenbau mit Grafik on Board und 1 Ram -Riegel ging er an, Lüfter drehen sich, aber kein Piepton. Debug leds CPU und DRAM leuchten dauerhaft rot. Dann ausgeschaltet und wieder an, Piepton, dann hat er plötzlich funktioniert, und man kam ins Bios.

Danach ausgeschaltet, Grafikkarte und zweiten Ram eingesteckt eingebaut und wieder eingeschaltet. Wieder dasselbe Problem, man kommt nicht ins Bios, kein Piepton, Debug Led CPU und DRAM leuchten dauerhaft rot.

Danach ausgeschaltet, Grafikkarte und zweiten RAM wieder raus, eingeschaltet, aber Problem wie gehabt.

Tja, das wars.