Komponenten Selbstbau PC

Hallo,

ich baue mir einen neuen PC. Die Grafikkarte wird onboard sein. Es soll ein Musikaufnahme PC werden, also möglichst leise.

Folgende Komponenten habe ich grob raugesucht:

Ich überlege ob zudem Wasserkühlung besser wäre. Der Dark Rock Elite Kühler wäre auch noch eine Option. Verstehe nicht warum der laut PC-Konfigurator nicht draufpassen soll.

https://www.alternate.de/be-quiet/Dark-Rock-Elite-CPU-K%C3%BChler/html/product/100019324

Vielleicht kann man sich erstmal nur 32GB Speicher gönnen und nur 1TB Festplatte. Aber alles in allem will ich nicht über 1000€ kommen (dürfen).

Also so ist die grobe Richtung. Ich habe mir gedacht ich nehme "be quiet" und gut.

Man könnte immer noch was drauf legen und Silent Wings 4 nehmen, aber dann kommt eben das Gehäuse noch viel teuerer. Also zum Beispiel dann so was:

https://www.alternate.de/be-quiet/DARK-BASE-900-Big-Tower-Geh%C3%A4use/html/product/1262984

Ich frage mich ob man den PC dann wirklich noch leiser bekommt, wenn man das Gehäuse (dann mit Silent Wings 4 (140mm) und den Dark Rock Elite Kühler nimmt, bzw. Wasserkühlung macht.

Was meint ihr dazu ?

PS:

Übrigends mein allerster PC den ich nach den Nickles Büchern (2006) gebaut habe, läuft immer noch bei meinem Schwiegervater. Halt nur ganz langsamm, aber einwandfrei.