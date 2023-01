Energiesparmodus bei neuem PC funktioniert nicht

Hallo Leute,

mein neuester Selbstbau I-12700 (ohne K) mit 32GB RAM und Gigabyte B660 Gming X DDR4 Board + Radeon RX6900XT 16GB läuft im Grunde einwandfrei. Das installierte W11 20H2 (22621.1105) auch. Ein kleine Macke, für die ich keine Lösung finde, stört mich ein wenig.



Sobald der Rechner in den Energiesparmodus wechselt bzw. ich in den Energiesparmodus klicke, fährt er auch runter und schaltet aus, aber nach ein paar Sekunden geht er wieder an bis zum Sperrbildschirm.



Ich hab mir im BIOS schon alles angeschaut, aber so wir früher irgend etwas mit S3 oder ähnlichem finde ich nicht.



Hat jemend von Euch einen Tipp was ich tun kann, dass die Kiste ordnungsgemäß in den Energiesparmodus wechselt?



Schönen Sonntag noch und viele Grüße aus dem Hunsrück (mit etwas Schnee)

Ralf