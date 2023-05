Aktuelle PC-Gehäuse und Angebot an Einbauschächten

Mal so ganz nebenbei: In meinem Gehäuse Fractal Design Define R6 ist durchaus noch ein Schacht. - In dem ist aktuell ein BlueRay-RW-Laufwerk drin (Jo - ich gucke manchmal, wenn meine Frau in der Glotze was sehen will, das mich nicht interessiert, auch BlueRay-Filme).

Mein nächster Rechner wird dann wohl ein aktueller Fractal Design Define R7. Da ist immer noch ein Schacht drin. Den gibt es sogar in einer XL-Version mit 2 Schächten. Da könnte ich dann sogar ein BlueRay-Laufwerk und eine Wechselplatte einbauen!!!

https://www.youtube.com/watch?v=DMN7GQaJ1ok

.... Von wegen geht nicht!.... "Wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch!" - Oder wie das heißt....