Tips zu neuen CPU-Board-RAM erbeten

Grüss Euch!

Mein Desktop (i5-3470 mit 16GB DDR3) ist in die Jahre gekommen. Obwohl Leistung noch reicht, soll was Neues her. Hab mich nur seit Jahren nicht mehr informiert. An GraKa reicht mir meine MSI Geforce GTX 1050 2G OC aus. Ich spiele höchstens Age of Empires 3/4, auch mal mit 5-6 Gegnern, aber das hat der alte PC ruckelfrei gepackt. Und beim Googeln vergallopiere ich mich ab und an und mache 20-25 Seiten auf. Sonst keine Anforderungen.

Ich brauche NUR Board, CPU, RAM. Bis zu 350€ darfs kosten.

Kein Mini-Board, M2-Anschluss, 8GB RAM für den Anfang.

Wie schauts denn beim Preiskampf zwischen Intel und AMD aus? Bei meinen Ansprüchen ist das gewiss egal, aber man möchte doch immer gern möglichst viel fürs Geld. Und "zukunftsoffen".

Bitte spendet mir Euer Wissen des aktuellen Angebots.

Vielen Dank

Alibaba