Rechner startet immer wieder neu...

Zuallererst schaue doch einmal in die Ereignisanzeige. Wobei das Auftreten mit dem Einbau der Grafikkarte durchaus ein Indiz sein kann. Vielleicht bist Du auch nur beim Montieren irgendwo an ein Kabel gekommen und das hat jetzt eine Macke.



Ansonsten gelten bei so etwas die alten Regeln:



- komplettes De-/Montieren der Komponenten plus Kabelage überprüfen

- Testen in Minimalbestückung und damit auch nur mit einem RAM-Riegel

- diesen bei weiteren Macken tauschen und dann sukzessive alles wieder dazu stecken und anschließen

- Vorher die BIOS-Einstellungen sichern, ggf. dieses auf den aktuellsten Stand bringen und dann mittels CMOS-Clear und Default-Settings den PC in einen definierten Grundzustand bringen

- sämtlichen Übertakterkram abschalten

- softwareseitig ebenfalls checken, ob irgendwelcher Tuningkram, Cleaner und Fremd-AV/Firewalls im Rennen sind - weg damit!



- im Zweifel mit einem Livesystem von Stick testen, tritt der Fehler da auch auf, ist die Ursache sicher hardwarebedingt



- Hast Du eventuell ein Backup vor der Installation der Graka? Sonst diese einbauen, den aktuellsten Treiber installieren und dabei auf eine Neuinstallation achten und benutzerdefiniert ohne das Experience-Gedöns installieren, da das auch gelegentlich für Ärger gut ist



- Deinstallieren kannst Du ggf. mit dem Revo Unistaller. Selber bin ich sicher kein Freund solchen Krempels, aber wenn Du nur die Deinstallationsroutine nutzt, ist das ein ganz nützliches Tool, um Installationsreste sicher zu entfernen. Sonst bietet sich dafür auch DDU an.



- Wie sieht es bei den derzeit hohen Temperaturen überhaupt aus mit der Kühlung des Rechners - Gehäuselüfter, Wärmeleitpaste der CPU frisch oder das "originale" Pad usw?



Rechne vielleicht auch noch einmal den Gesamtenergiebedarf des NT aus, wobei 760W eigentlich ausreichen sollten. Laut Rechner hat das über den Daumen bei Deiner Konfiguration eine Systemlast von 55%, auch wenn das Fractal eher Mittelklasse ist.