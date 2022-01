Neuer PC 2022 mit AMD Ryzen 7 5700G - ideale Zusammenstellung gesucht

Hallo Euch,

Ich muss möglichst rasch einen Zweit-PC zusammenstellen, werde ihn natürlich wie immer selbst bauen. Aktuell fehlt mir die Zeit alle Eckdaten zu recherchieren, die Auswahl ist wie immer enorm. Drum bitte ich um Tipps und Ideen.

Meine Grundanforderung: der PC soll möglichst klein und leistungsstark sein. Er wird für alles Erdenkliche genutzt, Gaming ist aktuell nicht wichtig. Ich möchte aber (wenn die Preise wieder mal fallen eventuell eine Grafikarte nachrüsten können). Zu einem “Barebone” oder Mini-ITX-System tendiere ich nicht - das ist mir zu limitiert bei Ausbauten. Es bleibt also generell nur eine Micro-ATX-Plattform.

Vorgeschichte: Mit meinem aktuellen Haupt-PC (siehe https://www.nickles.de/privatforen/index.php?iPage=v&this_category=14 ) bin ich generell sehr zufrieden, das Ding passt mit dem Silverstone-Gehäuse super in den Unterschrank vom Ikea-Schreibtisch (große Lüftungsgitter wurden natürlich in den Seitenteilen vom Schrank eingebaut). Es mag irre klingen, aber ich habe bei der Zusammenstellung dieses PC entgegen der Regeln mal mit dem Gehäuse angefangen.

Das Silverstone (siehe https://www.silverstonetek.com/product.php?area=de&pid=182 ) ist so kompakt, dass es eben unsichtbar im Schrank verbaut werden kann) aber dennoch groß genug um was reinzukriegen. Recht kitzlig war es einen passenden CPU-Lüfter zu finden, der niedrig genug ist. Letzlich fand ich nur einen einzigen passenden (https://noctua.at/de/nh-l9x65) der in dieses Gehäuse passt und für den Intel Core i7-8700 ausreicht. Dieses System läuft seit 2019 super, bin mit der Leistung sehr zufrieden.

Neuer PC 2022: Als Zweit-PC den ersten “nachzubauen” finde ich langweilig, drum plane ich einen neuen, der ebenfalls kompakt sein soll und gerne noch mehr Leistung haben darf als der aktuelle Haupt-PC. Gesamtpreis ist mir relativ egal, nur das Preis-/Leistungsverhältnis sollte stimmen. Aktuell bastle ich mit dem Alternate PC-Konfigurator rum, weil ich alle oder möglichst viele Komponenten an einer Stelle kaufen möchte. Mein aktueller Stand ist dieser:

Prozessor: AMD RYZEN 7 5700G. Ich werde erstmals für mich selbst eine AMD-Kiste bauen. Simpler Grund: diese CPU scheint mir aktuell (auch im Hinblick auf die integrierte GPU) der beste Deal zu sein. Die GPU-Leistung ist (so die Benchmarks nicht lügen) der von Intel weit überlegen.

Mainboard: Ich fahre schon immer Asus-Mainboards und möchte aufgrund der guten Erfahrung damit auch bei Asus bleiben, lasse mich aber gerne belehren. Die Modellvielfalt ist leider erschlagend. Grundanforderung an das Brett: es soll irgendwann vielleicht eine Grafikkarte rein, ich weiß nicht ob es einen speziellen Chipsatz braucht um die GPU-Leistung der CPU mit einer Grafikkarte bündeln zu können oder ob das generell nicht geht. Zwei M2-Slots sollten es sein, gerne vier RAM-Steckplätze. HDMI haben alle, sinnvoll ist es gewiss auch einen Display-Port-Ausgang zu haben. So was wie WIFI-onboard brauche ich nicht - die Leistung scheint da wohl nicht so prickelnd zu sein wie bei einer externen Lösung (gern Tipps hierzu!).

RAM: Falls 4 RAM-Slots vorhanden sind, fang ich mit 32 GByte an. Gibt es nur 2 RAM-Slots, kommen wahrscheinlich gleich 64 GB rein. Welche RAM-Module (Geschwindigkeit) ist mir relativ egal, das beste Preis-/Leistungsverhältnis zählt.

Festplatte 1: natürlich eine M2-SSD, so schnell wie möglich, ca 1 TB. Aktuell tendiere ich zu SAMSUNG 980 PRO 1 TB, SSD für ca 150 Euro.

Festplatte 2: eine mechanische 3,5 Zoller, möglichst fette Kapazität mit akzeptablem Preis-/Leistungsverhältnis.

Gehäuse: Jetzt kommt der heikle Teil. Wie viele Leser von mir wissen, hab ich früher immer für ein größtmögliches Gehäuse plädiert. Heute ist es mir wichtig, dass der PC in einem kompakten Schreibtischunterschrank oder “TV-Lowboard” unsichtbar verstaut werden kann. Tendenziell würde ich wieder so einen “Silverstone-Schuhkarton” nehmen, vielleicht diesmal diesen hier: https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=540&area=de

Recht wichtig ist mir, dass die USB-Anschlüsse vorne an der Front sind und nicht oben oder seitlich (damit das Ding brauchbar handhabbar in einen Schreibtischunterschrank passt). Das oben verlinkte Silverstone hat vorne leider nur eine Standard-USB-A-Buchse (daneben noch eine USB-C). Zwei USB-A-Buchen wären mir lieber. Der PC-Konfigurator von Alternate scheint recht vernünftig aufzupassen, dass man nur Dinge zusammenstellen kann, die zusammenpassen. Da kein “Silverstone-Schuhkarton” als passend gefunden wird, bin ich bei dem hier gelandet: https://www.alternate.de/pcbuilder.xhtml#!/product/49/1711488

Das ist leider 10 Zentimeter höher als die kompakten von Silverstone. Es gilt eventuell also zu recherchieren, ob meine geplante Hardware in einen Silverstone-Schuhkarton reinpasst und warum der Alternate-PC-Konfiigurator da streikt. Eventuell liegt es am mitgelieferten Lüfter der Boxed-CPU die zu groß ist. Da recherchiere ich grad rum.

So viel zu meinem aktuellen Plan. Freue mich auf Tipps von Euch und Diskussion.

Grüße,

Mike