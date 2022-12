Dann läuft Dein RAM mit 2400MHz und dazu passen auch die Timings. Wenn Du in der QVL-Liste schaust, wirst Du sehen, dass etliche der 3200er Riegel "nativ" mit weniger Speed laufen.



https://download.gigabyte.com/FileList/Memory/mb_memory_h510m-h.pdf?v=34535f6bce4a42663f7b2be3a32d8e56



Handelt es sich um einen einzelnen Riegel oder hast Du mehrere verbaut, von denen einer/ der alte langsamer ist? Dann taktet der schnellere Riegel ebenfalls herunter. Ebenso kann es sein, dass in Abhängigkeit der verbauten CPU und deren Bustakt der RAM ebenfalls heruntertaktet.



https://www.gutefrage.net/frage/xmp-im-bios-nicht-verfuegbar



Das BIOS ist aktuell und ggf. machst Du noch ein CMOS-Clear nach Aufschreiben der Einstellungen?



In der Theorie kannst Du noch im BIOS unter Tweaker und dort im Menüpunkt SystemMemoryMultiplier die Taktfrequenz vorgeben und in den AdvancedMemorySettings noch die Timings variieren. Aktiviere auch einmal einfach das XMP-Profil und schaue, ob der Riegel dann volle Pulle arbeitet. Dann beachte aber die Stabilität.



https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_h510m-h_1001_e.pdf?v=614ee766c79038ecb2aa04ed3c4b5e28



Hast Du ggf. noch die genaue Bezeichnung des Riegels wie in der Übersicht von Gigabyte?



Das Betreibssystem hat darauf jedenfalls keinen Einfluss. In der Gesamtleistung und im "Geschwindigkeitsgefühl" dürften sich die RAM-Timings übrigens kaum bemerkbar machen, wenn Du kein chronischer Übertakter bist und die Kiste in jeder Hinsicht auf Anschlag fahren willst;-)