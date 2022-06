Erstaunliche Grafikeinheit Ryzen 3 3200G auf X570s AERO G ..

hi

hab gerade wieder meine Bauphase .

Einige User wollen anscheinend weiße PCs

und so habe ich ein X570s von Gigabyte offen am Laufen.

Meine mittleren Ryzen mit interner Grafik sind in den beiden Arbeitsrechnern.

So gab es erstmal keine CPU für den " White PC;-) ".

Da war doch noch so ein altes Teil in der als Leergehäuse erstandenen alten Kiste..

Nun, nur ein Ryzen 3 3200G

-- das alte Teil läuft aber erstaunlich gut in dem X570s!

Das Netzteil ist bloß ein Corsair VS350 ist aber eiskalt.

Die die mir den Tipp mit den Weißen PCs gegeben hat,

hat wohl ein

noch weißeres Motherboard!

Wie soll das bezeichnet werden? Snow White Cool oder so.

Habe mich anscheinend angesteckt, schaue nach weißen Gehäusen .

Cool sehen die schon aus .......

Die sollten dann aber durchsichtig sein

sonst ist davon nichts zu sehen.

Kaum zu glauben,

selbst komplett weiße Grafikkarten gibt es.