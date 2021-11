„Tastaturabdeckung gesucht“

Hallo an Alle,

folgendes Problem:

Einer meiner Ableger darf in der Schule 10 Finger Tastatur schreiben lernen. Dazu soll in der Übungsphase die Finger abgedeckt werden damit die Herren auch "blind" schreiben. Von der Lehrerin angeregt sollen wir ein Tuch benutzen zum abdecken. Leider mag das mein Sensibelchen nicht und fragt ob es da nicht eine andere Möglichkeit gibt ohne dass die Sichtabdeckung seine zarten Fingerchen berührt. So ähnlich wie ein Dach über der Tastatur. Online habe ich den Begriff "Blindbox" bei einem Anbieter welcher Kurse zum Blindschreiben anbietet gefunden. Eine "Blindbox" zum Kauf habe ich aber nirgendswo finden können und nur für das Teil einen ganzen Kurs zu buchen und zu bezahlen finde ich schon etwas übertrieben.

Aber vielleicht ist einem von Euch so ein Teil über den Weg gelaufen! Im Zweifelsfall werde ich es mir aus Pappe zusammenkleben, industriell gefertigt sieht es aber sicher schöner aus zumal sein jüngerer Bruder in zwei Jahren vor dem gleichen Problem steht...

Danke im Voraus!

kybi

P.S.: Ich habe den Beitrag hier reingestellt da ich nichts passenderes gefunden habe, im Zweifelsfall halt in das korrekte Forum verschieben.