„Netzteil defekt?“

Ich stellte Bios auf „Default“, worauf der PC eine Weile rund lief.

Des Weiteren verbaute ich aus meinem alten System einen FX8350, eine Radeon RX550 sowie 2x8 GB RAM.

Jedes Mal, wenn ich den PC starte bzw. neustarte, „heult“ ein Lüfter kurz spürbar auf.



Hast Du es mit nur einem Riegel RAM schon einmal versucht und nur in Minimalbestückung versucht? BIOS ist aktuell? Stecke bei 4 Slots die Riegel auch einmal einzeln und paarweise in die anderen Bänke.



Eventuell nimmst Du auch die CPU aus dem Sockel und setzt diese erneut ein, falls da etwas nicht hundertpro funktioniert hat. Immerhin sitzt der RAM-Controller in der CPU.



Ansonsten würde ich da sogar eher auf das Mainboard tippen und ob das wirklich neu war, lässt sich eigentlich nur derart feststellen, dass an den Steckplätzen und Ports eventuell Schleifspuren von früher gesteckten Karten oder USB-Geräten zu sehen sind.



Solche Macken sind jedenfalls die hässlichsten.



Und welches Board ist das genau?