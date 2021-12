Ist PC Zusammenstellung ok so?

Hi Leute, will für meine Kinder ne kleinen Spiele PC bauen ohne extra Grafikkarte da zu teuer. Was denkt ihr. ist die Zusammenstellung ok so?



- AMD Ryzen™ 5 5600X, Prozessor

https://www.alternate.at/AMD/Ryzen-5-5600X-Prozessor/html/product/1685588

- Thermaltake TR2 S 700W, PC-Netzteil

https://www.alternate.at/Thermaltake/TR2-S-700W-PC-Netzteil/html/product/1234071

- MSI B550-A PRO, Mainboard

https://www.alternate.at/MSI/B550-A-PRO-Mainboard/html/product/1647937

- SAMSUNG 970 EVO Plus 1 TB, SSD

https://www.alternate.at/SAMSUNG/970-EVO-Plus-1-TB-SSD/html/product/1509921

- Corsair DIMM 32 GB DDR4-3600 Kit, Arbeitsspeicher

https://www.alternate.at/Corsair/DIMM-32-GB-DDR4-3600-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1

- Fractal Design Focus G White, Tower-Gehäuse

https://www.alternate.at/Fractal-Design/Focus-G-White-Tower-Gehäuse/html/product/1361561

- Sharkoon SKILLER SGK4, Gaming-Tastatur

https://www.alternate.at/Sharkoon/SKILLER-SGK4-Gaming-Tastatur/html/product/1339262

- SAMSUNG Odyssey G5 C27G54TQWR, Gaming-Monitor

https://www.alternate.at/SAMSUNG/Odyssey-G5-C27G54TQWR-Gaming-Monitor/html/product/1724939

plus Maus ca., 20 Euro und in der Summe komme ich auf 1150 Euro



Mich würde interessieren ob diese Zusammenstellung so laufen würde ohne dass da irgendwelche Komponenten einander "beißen". Verbesserungen sind erwünscht, wenn der Gesamtpreis nicht höher wird. danke schon mal für die Tipps.